Elneny ve Ljajic: Önce borç sonra indirim

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle Süper Lig’in durması sonrasında ekonomik olarak daha büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş, oyuncularla indirim görüşmelerine başladı. Ancak Siyah- Beyazlılar’a takımın en yüksek maaş kazanan 2 oyuncusundan flaş yanıt geldi. Ljajic ve Elneny, “Tüm dünyada kulüpler ve futbolcular, bu konuda üstlerine düşen görevleri yapıyor. Tabii ki biz de gerekeni yaparız. Ancak ilk olarak geçmiş dönemden kalan alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim” sözleriyle şartlı ‘evet’ dedi.

Corona virüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, TFF’den aldığı maç primi, yayıncı kuruluş katkısı ve bilet satış ile mağaza satış gelirlerinden de olmuştu. Bundan dolayı tıpkı İspanya La Liga ekibi Barcelona’nın yaptığı gibi oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda oyuncularla temas kurmaya başladı. İlk olarak takımın en çok maaş alan oyuncularıyla temas kuran futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın, 2.2 milyon Euro alan Adem Ljajic ve 2 milyon Euro kazanan Mohamed Elneny’den sert bir geri dönüş aldığı ortaya çıktı.

Torunoğulları ve Kocadağ konuştu

Telefonla iki futbolcuyu arayan yöneticilerin, yıldız isimlerden benzer cevaplar aldığı kaydedildi. Oyuncuların, “Tüm dünyada kulüpler ve futbolcular, bu konuda üstlerine düşen görevleri yapıyor. Tabii ki biz de gerekeni yaparız. Ancak ilk olarak geçmiş dönemden kalan alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim” karşılığını verdiği öğrenildi. Siyah- Beyazlı yönetim, ekonomik problemler sebebiyle futbolcuların maaşlarını 4 ay geriden ödüyor. Oyunculara, son olarak Aralık ayında ödemelerin yapıldığı, sonraki döneme ait alacaklarının ise henüz hesaplarına yatırılamadığı kaydedildi