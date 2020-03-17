Elmas Lig’e koronavirüs engeli

Elmas Lig’in (Diamond League) ilk üç yarışı yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.

Elmas Lig’de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan’da Katar’da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin’de düzenlenmesi planlanıyordu. Açıklamada, Çin’in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos’ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.

İSTANBUL (AA)