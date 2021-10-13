Johan Elmander'den samimi açıklamalar geldi. 2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler. TRTSpor'a konuşan Elmander çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi.

"Çalıştığım en iyi teknik adam Terim"

'Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam.'

"Her zaman yüzde 100'ünü veriyorsun"

'Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var.'

2 sezon oynamıştı!

2011-2013 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Elmander çıktığı 61 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.







