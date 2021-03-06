Elle oynamada kural değişikliği

Oyuncu kazara elle oynadığında takım arkadaşı gol atar ya da pozisyona girerse, ihlal sayılmayacak. İhlal, Oyuncu, elini / kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, gerçekleşecek. Yeni Kurallar 1 Haziran yerine 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.