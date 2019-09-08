Eljif Elmas'ta korku dolu bekleyiş

Makedon futbolcu Eljif Elmas, antrenman sırasında sağ bacağına aldığı bir darbenin ardından kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

08 Eylül 2019, Pazar 16:25 Son Güncelleme:
- A +
Eljif Elmas'ta korku dolu bekleyiş

Bu yaz transfer döneminde 16 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transer olan Eljif Elmas'a nazar değdi.

Makedonya Milli takımının kadrosunda yer alan genç futbolcu, bugün idman sırasında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sağ bacağına sert bir darbe aldı. Acilen hastaneye kaldırılan Elmas'ın ayağının kırılmış olabileceği, kesin sonucun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.

İtalya Serie A'da Napoli formasıyla 2 maçta görev alan Eljif Elmas, toplamda ise 34 dakika sahada kaldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...