Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'nın play-off’lara yükselmesinde kilit rol oynayan Eljif Elmas, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 2019 yılında Fenerbahçe 'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ı Real Madrid kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Napoli'nin başındayken birlikte çalışma fırsatı bulduğu Eljif Elmas'ı kadrosunda görmek istiyor.

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona'da 22 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Eljif Elmas bu sezon Napoli ile çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans göstermiş durumda.





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