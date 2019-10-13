Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas hakkında Makedonya Milli Takımı'ndan hocası Igor Angelovski'den gündem yaratan açıklamalar geldi. İtalya'da yayım yapan Il Mattino gazetesine konuşan 43 yaşındaki teknik adam, 20 yaşındaki merkez orta sahanın yakın gelecekte Avrupa'nın dev kulüplerinden birine gideceğini söylerken şunları kaydetti:

"Eljif Elmas, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından biri. Bu noktada hiç kimsenin şüphesi yok. Kendisi, şu anda kendisini açığa çıkarmakta olan müthiş bir potansiyele sahip. Napoli'yi yakından takip ediyorum ve Carlo Ancelotti'nin Eljif'i belli bir pozisyonda kullandığını biliyorum. Şahsen ben onu daha ileride kullanıyorum.

En az üç-dört farklı pozisyonda oynayabilen bir futbolcudan söz ediyoruz. Napoli de bence Eljif için harika bir kulüp. Nitekim Goran Pandev de Eljif'le yaptığı görüşmelerde ona şehri ve insanları anlatarak Napoli'nin en doğru seçim olacağını söylemişti. Bende onun burada seviyesini daha da yükselteceğine inanıyorum.

Yakın gelecekte Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir. Napoli, onun mirasını korumak zorunda. Zira ben de kendisinin kalitesine sonuna kadar inanıyorum. Sahip olduğu özellikler, onu çok daha prestijli noktalara taşıyacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler