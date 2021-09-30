UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Napoli, konuk ettiği Spartak Moskova’ya 3-2 yenildi. Napoli’de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, 11. saniyede fileleri sarsarak UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı gollerinden birine imza attı. İtalya temsilcisinin diğer golünü ise 90 4. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Spartak Moskova’da ise 55 ve 90. dakikalarda Quincy Promes ile 80. dakikada Mikhail Ignatov fileleri havalandırdı. Napoli’de Mario Rui 29. dakikada doğrudan kırmızı, Spartak Moskova’da Maximiliano Caufriez 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Grubun diğer maçında Legia Varşova, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Leicester City’yi Azerbaycanlı futbolcu Mahir Emreli’nin 31. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City’de 90 dakika boyunca forma giydi. Polonya temsilcisi, iki maçta topladığı 6 puanla grubunda lider konumda bulunuyor. (AA)



