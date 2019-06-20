Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Giuliano ve Josef’i satarak transfer için bütçe oluşturmuştu. Fenerbahçe’de bu sezon talibi olan ve para edecek tek biri isim var: Eljif Elmas... Yönetim, İspanyol devi Atletico Madrid ile 14 milyon Euro’ya el sıkışmıştı. Ancak bu gelişme sonrası İtalyan ekipleri de 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için gaza bastı. İnter, Milan ve Napoli; Eljif’i Atletico’ya kaptırmamak için kolları sıvadı. İnter ve Milan, genç yıldızın babası Cevat Yılmaz’la görüşme bile gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetim, Atletico ile yapılan görüşmeleri ağırdan almaya başladı.

Bütçe Elmas’a bağlı

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekiplerinden 14 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi için beklemeye geçti. Eljif Elmas’ın satışı, yeni sezonda kurulacak şampiyonluk kadrosu için son derece önemli. Bu nedenle yönetim mümkün olan en yüksek bonservisi almanın peşinde.

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