Ersun Yanal’ın sürpriz bir şekilde derbide ilk 11’de görevlendirdiği Eljif Elmas, maçın kaderini belirleyen isim oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayıp, 1-0 yenik duruma düşen takımını attığı golle yenilgiden kurtardı. Kadıköy’de Galatasaray’a karşı olan yenilmezlik serisini 20 seneye çıkarttı! Eljif’in derbi performansı, kendi geleceği açısından da kritik bir rol oynayabilir.

Tottenham da takipte

İtalyan ekipleri Lazio ve Fiorentina ile Rus devi Zenit, Eljif Elmas için gözlemcilerini Ülker Stadı’na göndermişti. 3 takımın yetkilileri de Eljif’in performansına tam not verdi. Öte yandan her ne kadar gözlemcilerini göndermese de genç oyuncuyu yakından takip eden İngiliz Tottenham ekibi de bu transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor.

130 milyon TL!

Özellikle Ersun Yanal geldikten sonra fazla şans bulamayan Makedon yıldız, derbide bulduğu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Önceki akşam sergilediği futbolla, Avrupa’nın devleri arasında transfer savaşını da başlattı. Lazio, Fiorentina, Zenit ve Tottenham’ın sezon bitmeden resmi teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öğrenildi. Yönetimin, bu kadar çok talibi olan olan Eljif Elmas için bonservis bedelini en az 20 milyon Euro (130 milyon TL) larak belirlemesi bekleniyor.