Eljif Elmas, Balkanların incisi tarih ve sanatın en güzel temsilcilerinden Makedonya'da yılın en genç futbolcusu seçilerek tüm dünyanın ve ülkemizdeki spor kulüplerinin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu ses getiren başarısı ile pek çok futbol taraftarı genç yıldızın yaşını, nereli olduğu ve futbol kariyerine dair daha birçok sorunun yanıtı merak ediyor. Önünde uzun ve başarılı futbol dolu bir kariyer gözüken genç oyuncudan etkileyici performansı ve yetenekleri nedeni ile beklentilerde bir hayli yüksek.

Eljif Elmas kimdir, nereli?

Eljif Elmas, Makedonya’nın Skopje (Üsküp) kentinde dünyaya gelmiştir. Makedonyalı genç futbolcu, futbola adım attığı ilk zamanlar bile gelecekte yıldız bir futbolcu olacağının sinyallerini vermeye başlamıştır. Genç yetenek futbola Makedonya kulübü Rabotnicki takımının altyapısında başlamıştır. 2015 yılına gelindiğinde ise A takıma yükselerek profesyonel olarak forma giyme gururunu yaşamıştır.

Eljif Elmas kaç yaşında?

Genç yaşına rağmen ismini kısa sürede duyuran başarılı oyuncunun yaşı da hakkında en fazla merak edilen hususların başında geliyor. Makedonyalı yıldız, 27 Eylül 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2020 yılı itibari ile 21 yaşını dolduran genç yıldız, kariyerine odaklanmakta ve disiplinli bir şekilde çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, fiziksel özellikleri bakımından 1.82 boyunda ve 74 kilogram ağırlığındadır. Maçları heyecan ve keyifle izlenen beğenilen oyuncular arasındadır.

Eljif Elmas’ın hangi Süper Lig takımlarında oynadığı da fanları ve taraftarları tarafından bilgi sahibi olunmak istenen konular arasında. Genç futbolcunun kariyerine bakıldığında önemli takımlarda forma giydiği göze çarpmaktadır. Eljif Elmas, 2015-2017 yılları arasında Rabotnicki takımının formasını giymiştir. Maçlardaki başarısı ile transfer sezonlarında çok sayıda futbol kulübünün yakın takibe aldığı isimlerden biri olmuştur.

Ülkemizin büyük bir taraftar kitlesine haiz, geçmişi başarılarla dolu köklü sarı-lacivertli ekibi Fenerbahçe , genç yıldız ile transfer görüşmeleri yapmış ve bu görüşmeler neticesinde 2017 yılında genç yıldızı kadrosuna kattığını kamuoyuna duyurmuştur. Fenerbahçe taraftarları tarafından bu transfer büyük bir sevinç ile karşılanmıştır. Genç yıldız, 14 Nisan 2019 yılında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sarı kırmızılı efsane takım Galatasaray ile oynanan derbi maçında 71.dakikada takımın beraberlik golünü atmış ve tribünleri sevindirmiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

2015-2017 sezonunda Prva Liga liginin önde gelen takımlarından Rabotnicki Skopje takımında top koşturan genç futbolcu, 2017 yılında ülkemiz Süper Lig takımlarından Fenerbahçe spor kulübüne transfer olmuştur. Bu transfer ülkemizdeki futbol gündemine bomba gibi düşmüş, bakışlar genç futbolcuya çevrilmiştir. Genç oyuncu ile yapılan röportajlarda Fenerbahçe'ye gelmekten ve seçilen bir futbolcu olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu sıklıkla dile getirmiş ve taraftarlara sezon sonunda şampiyonluk sözü vermiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Genç yıldız Serie A takımlarından Napoli ile 23 Temmuz 2019 tarihinde 16 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. 2019 sezonundan itibaren Napoli'de top oynayan genç yetenek Eljif Elmas’ın Napoli ile sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2025'tir.

Eljif Elmas'ın maaşı ne kadar?

Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonuslar karşılığı Napoli takımı ile el sıkışmıştır. Eljif Elmas, 1,5 milyon Euro net maaş ve 5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varmıştır. Eljif Elmas'ın transferlerinde yüksek bonservis ve maaş ücretleri başarısını açıkça gözler önüne sermektedir. Oyuncunun bu transfer neticesinde güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak ortaya çıkmıştır.

Oynadığı Mevki ve Özellikleri

Sağ ayağında oldukça hakim olan Eljif Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen başarılı futbolcu, ihtiyaç duyulduğu zaman forma giydiği takımlarda kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri ile birçok takımın aradığı oyuncu vasıflarını taşımakta ve kendini daha da geliştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Amatör futbolcularında örnek aldıkları futbolculardan biridir.

Milli Takım Kariyeri

Milli takım kariyerinde genç oyuncu, Makedonya U-17, 2015 yılı Makedonya U-18,

2015-2018 yılı Makedonya U-19, Makedonya U-20, 2016 yılı Makedonya U-21, 2017 Kuzey Makedonya milli takımlarında başarılı bir şekilde forma giymiştir.