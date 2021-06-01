Kuzey Makedonya EURO 2020'ye hazırlık kapsamında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Üsküp'te oynanan mücadele beraberlikle sona erdi.

Sarı kırmızılıların golünü 55. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas attı. Golün asisti uzun zamandır adı Galatasaray ile anılan Ezgjan Alioski'den geldi. Karşılaşma bu golle bitecek derken Slovenya adına 90. dakikada sahneye çıkan Domen Crnigoj, skoru belirleyen golü kaydetti ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 81. dakikada yerini Ferhan Hasani'ye bıraktı.