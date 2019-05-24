Eljif Elmas çılgınlığına Napoli de katıldı

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İtalyan gazeteci Di Marzio’ya göre Eljif Elmas için şimdi de Napoli devreye girdi. Haberde, Lazio’nun çok istediği genç yıldız için Napoli’nin de teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. İtalyan ekibinin, birçok talibi bulunan Fabian Ruiz’in yerine Elmas’ı düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe Yönetimi, devleri peşine takan Makedon futbolcuyu satma konusunda aceleci davranmayacak. Sarı- Lacivertliler, pazarlıkların kızışmasını ve en yüksek teklifin gelmesini bekleyecek.