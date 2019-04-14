Eljif Elmas: Bu seriyi devam ettirdiğim için de mutluyuz

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, Galatasaray derbisinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

14 Nisan 2019, Pazar 21:38
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Eljif Elmas: Bu seriyi devam ettirdiğim için de mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Dev derbide kazanan çıkmadı ve iki ekip de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı Lacivertliler 48 dakika boyunca sahada 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Eljif Elmas'ın açıklamaları:

"Bu derbide oynadığım için çok mutluyum, ilk kez oynadım. Gol attığım için de mutluyum. Bu seriyi devam ettirdiğim için de mutluyum, inşallah uzun süreler devam eder."

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