Eljif Elmas, Avrupa’ya damga vurdu

Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon özellikle milli maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’de bulduğu şansı da iyi değerlendiren genç oyuncu, 16 milyon Euro’ya Napoli’nin yolunu tuttu.

Yeni takımına yavaş yavaş ısınan Elmas, EURO 2020 Elemeleri’nde Makedonya formasıyla yine şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, Slovenya’yı 2-1 yendikleri maçta attığı gollerle zaferi getirdi. Elmas, futboluyla sadece Makedonlar’ı değil, Napoli taraftarlarını da mest etti. Fenerbahçe’nin Sloven oyuncusu Zajc ise maçta son 25 dakika şans buldu.