Eljif Elmas attı Napoli 6-0 kazandı

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli, Genoa'yı konuk etti.
10. dakikada Hirving Lozano, mavi beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Napoli'de 22. dakikada Lucas Insigne'nin yerine Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas oyunda girdi.
Napoli, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarının hemen başında Piotr Zielinski'nin golüyle Napoli skoru 2-0 yaptı. 57. dakikada ise Hollandalı yıldız Dries Mertens takımının 3. golünü atmayı başardı.
65'te Lozano kendisinin 2. takımının 3. golünü atan golü kaydetti. 69. dakikada sahneye Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas çıktı. Elmas, skoru 5-0'a getirdi.
66. dakikada oyuna giren Politano, 72.dakikada Napoli adına 6. golü attı ve maç bu skorla sonuçlandı.
SERIE A'da oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Spezia 1-4 Sassuolo
Verona 1-0 Udinese
Crotone 0-2 Milan