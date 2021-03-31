2022 Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya deplasmanda Almanya'yı 2-1 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı. Kuzey Makedonya adına golleri 45.dakikada eski Galatasaraylı Pandev ve 88.dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas attı

Almanya'nın tek golünü ise penaltıdan İlkay Gündoğan kaydetti. Bu sonuçla hem Almanya hem de Kuzey Makedonya 6 puana ulaştı. Joachim Löw yönetimindeki Almanya, böylece 2001 yılında sonra ilk kez Dünya Kupası elemelerinde maç kaybetmiş oldu.

20 yıl sonra tarihi galibiyeti getiren Eljif Elmas grupta Liechtenstein karşısında da gol atmıştı