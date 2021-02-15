Eljero Elia kariyerini şuanda Hollanda Ligi'nde sürdürmekte olan ve 3 sene Süper Lig kariyeri geçmişi olan bir futbolcudur. Eljero Elia oldukça hızlı ve birebir de etkili olan bir oyuncudur. Gol yollarında da yeteneği ile ön plana çıkan Eljero Elia tam 6 takımın altyapısı ile profesyonel futbol hayatına başlamıştır. Eljero Elia Avrupa’nın büyük takımlarında da forma giymeyi başarmıştır. Ülkemizde ise daha önce şampiyonluk yaşamış takımlarda forma giymiş bir futbolcudur. Eljero Elia 1.76 metre boyundadır. Orta saha mevkisinde forma giyen Eljero Elia süper ligde oynadığı takımda aynı zamanda Avrupa kupalarında da mücadele etmiştir. Eljero Elia sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebilmektedir. Şuan da oynamış olduğu kulüpte 11 numaralı formayı giymektedir. Eljero Elia’nın güncel piyasa değeri 700 Bin Euro’dur. 2022 yılına kadar oynadığı takım ile profesyonel sözleşmesi devam etmektedir. Eljero Elia kariyerinde sadece bir takımda kiralık olarak forma giymiştir.

Eljero Elia nereli?

Eljero Elia Hollanda’nın Voorburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Surinam asıllı Hollandalı futbolcudur.

Eljero Elia kaç yaşında?

1987 yılında doğan Eljero Elia 34 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye Hollanda kulüplerinden olan Feyenoord’dan gelmiştir. Surinam asıllı futbolcu süper ligde sadece İstanbul Başakşehir forması giymiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Eljero Elia Hollanda kulüplerinden olan Utrecht kulübünde forma giymektedir.

Eljero Elia'nın maaşı ne kadar?

Eljero Elia’nın yıllık maaşı 800 Bin Euro’dur.

Eljero Elia kimdir?

Hollanda’nın Voorburg kentinde dünyaya gelmiştir. Eljero Elia Surinam asıllı bir ailenin çocuğudur. Ailesi o daha doğmadan önce Hollanda’ya göç etmiş bir işçi ailesidir. Eljero Elia doğduktan sonra spora oldukça düşkün biri oldu. Futbola ilgi duyan Eljero Elia doğduğu şehirde Voorburg takımının altyapısında futbol altyapı kariyerine başladı. Burada ki gençlik liglerinde forma giyme şansı budu. Daha sonra ise Forum Sport ile altyapı kariyerini sürdürmüş oldu. Eljero Elia’nın altyapı da oynadığı bir başka takım ise Tonegido takımı oldu. Bu takımın gençlik liglerinde forma giydi.

Eljero Elia 1996 yılında Ado Den Haag takımı ile altyapı deneyimini sürdürdü. Bu takımın altyapısında tam 4 sene futbol hayatına devam eden Eljero Elia 2000 yılında Hollanda’nın en büyük takımlarından olan Ajax ile anlaştı. Ajax kulübü altyapısında da 2002 yılına kadar futbol hayatına devam etti. 2002 yılında Ajax’tan ayrıldıktan sonra Ado Den Haag kulübü ile tekrardan altyapı kariyerine devam etti. 2004 yılında ise ilk kez profesyonel sözleşmeyi imzaladı. Ado Den Haag kulübü ile profesyonel olarak sözleşme imzalayan Eljero Elia 2004 – 2007 yılları arasında Hollanda’da futbol hayatına başlamış oldu. Burada 59 maçta forma giyerek 6 gol attı.

Eljero Elia 2007 yılında ise FC Twente takımı ile anlaşmıştır. Twente takımı ile 2009 yılına kadar forma giyen Eljero Elia 64 maçta forma giyerek 11 gol atmıştır. 2009 yılında Twente’den ayrılarak Almanya’nın yolunu tuttu. Almanya takımlarından olan Hamburger SV ile anlaşan Eljero Elia 2011 yılına kadar Hamburger forması giydi. 52 maçta 7 gol atmıştır. 2011 yılında ise İtalya’da Juventus forması giyen Eljero Elia 2011 – 2012 yılında kariyerinde en büyük takım olan Juventus forması giymiş oldu. Juventus’da yalnızca 4 maçta forma giyme şansı bulabildi. Daha sonra 2012 – 2015 yıllar arasında Werder Bremen takımı ile anlaştı.

Bu takım ile de 66 maçta forma giyerek 4 gol atmıştır. 2015 yılında ise Werder Bremen futbolcusu iken Southampton ekibine kiralık olarak gönderildi. Southampton ile 16 maçta forma giyen Eljero Elia 2 gol atmıştır. 2015 yılında ülkesine dönen Eljero Elia Feyenoord ile 55 maçta 17 gol atmıştır. 2017 yılında Feyenoord’dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir süper lig ekibi ile anlaşmıştır. İstanbul Başakşehir’in sözleşme teklifini kabul eden Eljero Elia 2017 – 2020 arasında süper ligde en etkili kanat oyuncularından bir tanesi olmuştur. Başakşehir ile 54 maça çıkarak 6 gol atmıştır.

Eljero Elia’nın Milli Takım kariyeri

Hollanda milli takım formasını 2009 yılında ilk kez giymiştir. 30 maçta sahne alarak 2 gol atmayı başarmış bir oyuncudur.