Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi

32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlayacak.

İç Anadolu Bölgesin’de Kayseri Osmanlı Masterler, Aksaray Osmanlı Masterler, Kayseri Eylikeyf Masterler, Talas Masterler Konya Anadolu Masterler ve Nevşehir Masterler takımlar mücadele edecek.

1.Hafta

Konya Anadolu Masterler-Kayseri Eylikeyf Masterler

Talas Masterler-Kayseri Osmanlı Masterler

Nevşehir Masterler-Aksaray Osmanlı Masterler

İHA