Bulaşıcı bir hastalık olarak öne çıkan AIDS hastalığı, ölüm riski yüksek olan en büyük hastalıklardan biridir. Özellikle dünya çapında milyonlarca insan bu yüzden her sene hayatını kaybediyor. HIV ismi verilen virüs üzerinden bulaşan bu hastalık bağışıklık sistemini harap etmekte ve enfeksiyon ile beraber kanser riskini yüksek oranını çıkarmaktadır.

Elisa testi nedir?

Özellikle cinsel açıdan bir ilişkiye girildiği zaman bulaşma durumu ortaya çıkan AIDS hastalığı, kişinin belirli bir zaman içerisinde yaşamanı kaybetmesine sebep olabilmektedir. Ancak bu hastalık için ortaya çıkan belirtiler her zaman AIDS hastalığını göstermez. Eğer kişi şüpheli olarak bir ilişkiye girmiş ise, uzman doktor kontrolü altında laboratuvar ortamında yapılacak test ile beraber sonucu öğrenebilir. Yapılan bu teste Eliza testi denmektedir.

Elisa testi neden yapılır?

Eliza testi genel olarak kişinin AIDS hastalığına yakalanıp yakalanmadığı öğrenmek amaçlı gerçekleştirilmektedir. Cinsel birleşme ile ortaya çıkan bu hastalık HIV virüsünün bulaşması üzerinden ölüm riski ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda erken zamanda gerçekleştirecek test ile beraber, kişinin bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığına dair sonuçlar ortaya çıkarılır.

Elisa testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Eliza testi sonuçlarının çıkması laboratuvar ortamında ve doktorun ele alacağı tetkiklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle ek uygulamalar gerekebilir ve kesin tanı için bazı çalışmalar yapılabilir. Bu doğrultuda en fazla birkaç gün içerisinde Eliza testi kesin sonuç verir.

Elisa testinde negatif ve yalancı pozitif ne anlama gelir?

Eliza testi ile beraber eğer ortaya çıkan sonuç pozitif ise kişinin AIDS hastalığına yakalandığı anlaşılmaktadır. Ancak sonuç negatif çıkarsa o zaman bireyin sağlıklı olduğu anlaşılır. Tabii burada bazı zamanlar yalancı pozitif durumu yaşanabilmektedir. Böyle zamanlarda korkmaya gerek yoktur. Tekrar uzman doktor kontrolü altında yapılan test ile beraber kesin sonuç anlaşılır.