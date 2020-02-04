Son dönemlerde spor salonlarında hayli yaygınlaşan eliptik bisiklet, etkili çalışma imkanı sunmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu cihazın kullanımın yağ yakımını hızlandırdığını ortaya koymuştur. Eliptik bisikletle çalışmaya başlamadan önce, bu cihazı ve etkilerini daha yakından tanımak fayda sağlayacaktır. Bu sayede çok daha sağlıklı biçimde eliptik bisiklet çalışmaları yapılabilir.

Eliptik Bisiklet Ne İşe Yarar?

Eliptik bisiklet, sıradan bisiklet hareketinden çok daha güçlü sonuçlar sağlamaktadır. Bu cihaz ile düzenli olarak yapılan çalışmalar,

- Vücudun birçok bölümünün sıkılaşmasına

- Daha hızlı kilo vermeye

- Kalp ve damar sağlığının korunmasına

- Sırt ağrılarından kurtulmaya

- Bacak kaslarında oluşan gerginliğin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Eliptik bisiklet, eklemlerin üzerine aşırı yük bindirmeyen bir spor çalışmasıdır. Bu özelliği dolayısıyla eklemlerinde bazı problemler olan kimseler tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir. Bu cihazla yapılan spor, vücudun dengeli şekilde çalıştırılmasında önemli etkiler sunmaktadır.

Eliptik Bisiklet Ne İşe Yarar?

Eliptik bisikletten maksimum fayda sağlamak için bazı kuralların gözetilmesi önemlidir. Bu kuralların başında da doğru bir duruşa sahip olmak bulunmaktadır. Eliptik bisiklet kullanılırken, omurga mutlak surette dik tutulmalıdır. Aksi durumda, çalışma sırasında omurgaya gereğinden fazla yüklenmek söz konusu olabilir. Bu durum omurganın ve kasların incinmesine yol açar.

Eliptik bisiklet kullanılırken, ayakların ve kolların duruşu, hayli büyük önem taşır. Ayaklar pedala yerleştirilirken, paralel duruş sağlanmalıdır. Buna göre pedalların iç kısımları ile paralel tutulan ayaklar, zorlanmadan çalışmayı sağlar.

Aynı durum, kolların duruşunda da geçerlidir. Dirsekler hafifçe bükülerek, cihazın gidonu tutulmalıdır. Bu sırada omuzların aşağı doğru çekilmesi önemlidir. Baş ise, düz ve dik tutulmalıdır. Bu sayede egzersiz sırasında dengede kalmak kolaylaşır.

Eliptik Bisiklet İle Çalışma Süresi Nasıl Ayarlanır?

Eliptik bisiklet ile çalışma süresinin ayarlanması, kişiden kişiye değişmektedir. Daha önce hiç spor yapmamış bir kimse için süre, başlangıçta 5 dakika olmalıdır. Bu süre günler ilerledikçe arttırılır. Aynı zamanda başlangıçta cihazın hızı düşük tutulmalıdır. Hız, egzersiz süresi ile birlikte yavaşça yükseltilebilir.

Uzmanlar eliptik bisiklet ile çalışma bitirilirken de dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yüksek hızdaki bir çalışmanın aniden bitirilmesi, önerilmemektedir. Buna göre 10 veya 15 dakikalık bir çalışmadan sonra cihazın hızı düşürülmelidir. Düşük hızda yaklaşık bir beş dakika daha çalışmaya devam edilmelidir. Bu süre, kalp hızının yavaşça düşmesi ve vücudun soğuması için önem taşır.

Eliptik Bisiklet Hangi Kasları Çalıştırır?

Düzenli olarak uygulanan eliptik bisiklet hareketleri, vücudun birçok kasının çalıştırılmasını sağlar. Bu çalışma, klasik bisikletin etkilerinden farklı olarak üst vücut kaslarını da çalıştırmaktadır. Üst vücutta kol, göğüs ve sırt kaslarının çalışması sağlanır. Alt vücutta ise,

- Karın kasları

- Ön ve arka bacak kasları

- Kalça kasları çalıştırılabilir.

Yapılan bu egzersiz, vücudun core bölgesi olarak bilinen bölümünde fayda sunar. Core bölgesi, boyundan bele kadar bölgedeki kaslardır. Bunlar, vücudu dik tutma gibi önemli bir göreve sahiptir. Eliptik bisiklet, vücudun core kaslarını güçlendiren bir etki göstermektedir.

Eliptik Bisiklet Egzersizlerinin Faydaları Nelerdir?

Eliptik bisiklet egzersizlerine düzenli şekilde devam etmek, daha sağlıklı bir vücudun anahtarıdır. Bu egzersizler bölgesel yağlanmayı gidermektedir. Özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanma, eliptik bisiklet egzersizleriyle aşılabilir.

Eliptik bisiklet, bacaklardaki selülit oluşumunu da iyileştiren bir etkiye sahiptir. Bacakları çalıştıran bu egzersiz, bacaklardaki kan dolaşımının hareketlenmesini sağlar. Bu sayede, üst arka bacak kısmında oluşan selülitlerin dağılması mümkün kılınır.

Eliptik bisiklet egzersizlerine uzun süre devam etmek, vücutta biriken toksinlerin atılmasına da fayda sunmaktadır.