Kadın ya da erkek fark etmeden her bireyin kullanacağı bir kolaylık da sunmaktadır. Modellerine bağlı olarak değişkenlik gösteren eliptik bisikletler, vücudun tüm kaslarını eş zamanlı olarak çalıştırmak suretiyle önemli çözümler getirmektedir.

Eliptik Bisiklet Nedir?

Adından da anlaşıldığı üzere tam bir yuvarlak çizmeden elips yapı altında pedalları çevirme imkanı sağlayan cihaz eliptik bisiklettir. Prensip olarak diğer bisiklet egzersiz aletleri ile aynı olsa dahi, buradaki farklılık cihazın eliptik hareketlerle pedalları çevirme olanağı sağlamasıdır. Böylece her çevirme esnasında vücudun değişik noktalarına binen ağırlık etkin kas çalıştırma olanağı sağlıyor. Bu da dengeli beslenme ile beraber ele alındığı zaman kasların güçlenmesi, hücre yenilenmesi ve etkin yağ yıkımına olanak vermektedir. Doğru egzersiz ve program üzerinden bu cihazlar güvenli şekilde kullanılabilmektedir.

Eliptik Bisiklet Üzerindeki Teknik Özellikler

Kullanım açısından evde rahatlıkla değerlendirme potansiyeli veren eliptik bisiklet, ayrıca üzerindeki teknik özellikleri ile fonksiyonel açıdan kontrol imkanı tanıyor.

- Nabız ölçüm cihazı,

- Sayaç,

- İhtiyaca uygun hazır programlar,

- Manyetik ve mekanik direnç olanağı,

- Üstün beden hareketlilik seçeneği,

- Eğitim ile direnç değiştirme seçeneği,

- Özel olarak ayarlanabilir çift yönlü pedal imkanı,

Bu gibi özellikleri ayrıntılı olarak kullanabilir; evde vücudunuzun farklı kısımlarını fonksiyonel açıdan çalıştırma imkanı elde edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz dışarıdan değişik programları alabilir; cihaz üzerinde ayarlamak suretiyle haftanın her günü kullanabilirsiniz.

Eliptik Bisiklet Faydaları Nelerdir?

Sağladığı kolaylıklar ve ayrıcalıklar ile beraber eliptik bisiklet sayesinde, kısa sürede arzu ettiğiniz fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. Tabii bununla beraber istenilen sağlıklı vücuda da kavuşabilir; evinizin konforunda iyi bir egzersiz ile spor yapma şansı yakalayabilirsiniz. Bu konuda eliptik bisikletin sağladığı pek çok faydadan bahsetmek mümkündür.

- Egzersiz anında eklemlere herhangi bir darbe gerçekleştirmez.

- Eklemlerde aşınma ve yıpranma olmadan sağlıklı egzersiz fırsatı sunar.

- İlerleyen yaşlarda meydana gelebilecek kemik erimesini önlemeye yardımcı olanak sağlar.

- Alt ve üst vücudu senkronize şekilde eş zamanlı çalıştırır.

- Hem kardiyovasküler hem de kilo verme konusunda etkin çözüm yöntemleri sağlar.

Tüm bu faydalar ile beraber sağlıklı şekilde kısa sürede düzgün bir vücuda kavuşabilirsiniz. Özellikle günlük yaşam içerisinde daha yüksek direnç elde edebilecek bir yapı elde etmeniz mümkün. Zira kasların düzenli çalışmasına olanak tanıyan eliptik bisiklet, hücre yenilenmesi üzerinde vücudun daha sağlıklı noktaya ulaşmasına fırsat veriyor. Ayrıca bölgesel olarak yağ yakımı noktasında sağlıklı ve düzenli bir olanak tanımaktadır. Böylece dengeli biçimde yağ yıkımı vücudun değişik noktalarında elde edilebilir.

Eliptik Bisiklet Hangi Kasları Çalıştırır?

Vücudun bütün farklı kısımlarını çalıştırma potansiyeli bulunan eliptik bisiklet, özellikle bölgesel açıdan belli noktaları hedef alır. Buna uygun olarak tasarımı gerçekleştirilen bisiklet, Üstelik yorulmadan evde rahatlıkla kullanım imkanı sağlamaktadır. Böylece vücudunuzda beğenmediğiniz ve rahatsız olduğunuz kısımların fit bir görünüm yakalaması için, bisiklet üzerinde değişik programları ele alabilirsiniz. Bu da vücudun farklı kısımlarının arzu ettiğiniz görüntüye ulaşmasına olanak verir.

- Alt ve üst bacak bölgesi,

- Karın kasları,

- Kalçalar ve arka bacaklar,

- Üst vücut,

- Core kasları,

- Kalp kası,

Tüm bu olanakları ihtiyacınıza uygun şekilde değişik programlar üzerinden eliptik bisiklet ile ele alabilirsiniz. Tabii bunu gerçekleştirirken ayrıca diyet üzerinden sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemelisiniz.