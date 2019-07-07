Elini çabuk tut Mbaye Diagne!

Golcü transferinde artık sona yaklaşan Galatasaray Yönetimi, satış listesinde yer alan Mbaye Diagne’den gelecek haberi dört gözle bekliyor. Menacerine Avrupa’dan bir kulüp bulması talimatını veren Senegalli santrforun, kulübe henüz somut bir teklif getirmemiş olması, yönetimde endişe yaratıyor.

Finansal Fair Play gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray, Diagne operasyonundan 10-15 milyon Euro aralığında bir bonservis geliri hedefliyor. Bu para yeni golcü ve orta saha transferinde kaynak olarak kullanılacak. Bu nedenle oyuncunun menacerine haber yollayan Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den karar verme konusunda elini çabuk tutmasını istedi.