Elina Svitolina’dan Wimbledon’a erken veda

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina’yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Linette, bu turda İspanyol Paula Badosa ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde Zverev zorlanmadı

Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD’li Tennys Sandgren’i 7-5, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol Roberto Bautista Agut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı Miomir Kecmanovic’i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

AA