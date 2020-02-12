Eliminasyon Diyeti nedir?

Eliminasyon diyeti üç aşama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Diyetin temel mantığı sık sık mideye rahatsızlık veren besinlerin yiyecek listesinden çıkarılması, ardından da listeye geri eklenmesidir. Oldukça basit bir yöntem olan eliminasyon diyeti; eliminasyon, tekrar tanıtma ve sonuç aşamalarından oluşmaktadır.

Diyetin ilk aşamasını oluşturan eliminasyonda, kişi rahatsızlık hissettiği besinleri hayatından çıkarmaktadır. Aslında diyet boyunca kişinin en zorlandığı aşama da burası olmaktadır. Elimine aşaması birkaç haftalık bir süreyi kapsamaktadır ve diyet boyunca yasaklı yiyeceklerden tamamen uzak durulması gerekmektedir.

Eliminasyon diyetinin ikinci aşamasına tekrar tanıtma adı verilmektedir. Bu aşamada rahatsızlık verdiğinden şüphe edilen yiyecekler teker teker tüketilmektedir. Şüpheli besin tüketildikten sonra da bir ya da iki gün vücuttaki hareketlilik gözlenmektedir. Tüketim sonrasında vücutta; ishal, kabızlık, hazımsızlık ya da şişkinlik oluştuysa son tüketilen yiyecekten uzak durulması gerekmektedir.

Eliminasyon diyetinde, besinin vücutta hassasiyete neden olup olmadığına ufak bir test ile karar verilebilmektedir. Bu teste göre öncelikle mide, iki saat kadar boş bırakılmalıdır. Şüphe duyulan yiyecek yenilmeden önce ve yenildikten hemen sonra bilekten nabız sayımı yapılmaktadır. İki nabız arasında 10'dan fazla fark olduğu durumda, bu kişinin strese girmesi ve vücudun reaksiyon göstermesi anlamına gelmektedir.

Eliminasyon Diyeti Hangi Şikayetlere İyi Gelir?

Eliminasyon diyeti, vücutta görülen bazı rahatsızlıklara karşı uygulanan bir işlemdir. Bu kapsamda; sürekli şişkinlik yaşayanlar, mide yanması ve reflü şikayetleri olanlar için eliminasyon en uygun diyet şeklidir. Ayda ikiden fazla ishal ya da kabız olanlar ile sık sık karın ağrısı çekenlere de elimine yöntemi önerilmektedir. Bu problemler sindirim ve boşaltım sistemlerini doğrudan etkileyen besinlerle alakalı olabilmektedir. Yiyecekler ile çok bağdaştırılmasa da; kronik yorgunluk, devam eden migren atakları ve irritabl bağırsak hastalıkları da eliminasyon diyeti sayesinde hafifletilebilmektedir.

Eliminasyon Diyeti Nasıl Yapılır?

Eliminasyon diyeti, sürekli uygulanabilecek tarzda bir diyet değildir. Ancak kısa sayılabilecek uygulama esnasında, vücuda rahatsızlık veren yiyecekler tespit edilip, diyet listesinden tamamen çıkarılabilmektedir. Elimine, tekrar tanıtma ve sonuç aşamalarından oluşan diyet boyunca bir not defteri tutulması önerilmektedir.

Süreç devam ederken; vücutta oluşan rahatsızlık ve belirtileri not almak diyetin sonuca ulaşması açısından oldukça önemli kabul edilmektedir. Diyetin sonuna gelindiğinde vücudun verdiği tüm belirtilerin toplu bir not halinde bulunması yapılacak yorumlamayı da kolaylaştırmaktadır.

Eliminasyon Diyeti Örnek Liste

Eliminasyon diyetinin örnek listesini ilk aşamada elimine edilmesi gereken yiyecek grupları oluşturmaktadır. Elimine edilmesi gereken şüpheli besin grupları beslenme uzmanları ve diyeti uygulayanlar tarafından oluşturulmuştur. Bu kapsamda eliminasyon diyeti esnasında yenilmesi yasak yiyecekler aşağıda listelenmiştir. Bu besinlerin en az iki veya üç hafta süre ile beslenme listelerinden tamamen çıkarılması gerekmektedir.

- Buğday, arpa ve irmik gibi gluten içeren besinler,

- İçerisinde kazein bulunan süt ürünleri,

- Margarin,

- Fasulye ve soya,

- Sucuk, sosis ve salam gibi işlenmiş et ürünleri,

- Kafein içeren içecekler,

- Yapay tatlandırıcılar.

Eliminasyon Diyetinde Tüketimi Serbest Olan Yiyecekler

Eliminasyon diyeti boyunca yenilmeye devam edilebilecek bir yenilecekler listesi de bulunmaktadır. Bu yiyecekler; turunçgil haricindeki meyveler, zeytinyağı ve Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar, işlenmemiş etler ve sebzelerdir. Diyet listesine karbonhidrat kaynağı olarak da; kinoa, chia ve esmer pirinç ilave edilebilmektedir.

Eliminasyon Diyetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eliminasyon diyeti uygulanırken dikkat edilmesi gereken iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki elimine aşamasında yaşanabilecek vitamin ve mineral eksiklikleridir. Bu sebeple, diyet öncesinde bir kan tahlili yapılması mevcut durum hakkında bilgi vermektedir. Kişinin kan değerleri normalde de düşükse eliminasyon diyetiyle daha da düşük hale gelmektedir.

Dikkat edilmesi gereken diğer nokta da alerji duyulan besinlerin elimine edilmesidir. Normalde alerji duyulan yiyecek beslenme listesinden çıkarıldığında, bağışıklık sistemi oldukça hassaslaşmaktadır. İkinci aşamada tekrar vücuda tanıtılan bu besinler normalden fazla reaksiyon oluşmasına neden olabilmektedir.