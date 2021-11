Elijah Bryant: Her top için savaşacağız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 11. hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Anadolu Efes'in yıldızlarından Elijah Bryant, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Monaco karşısında her top için savaşacaklarını belirten Bryant, "AS Monaco, çok yetenekli oyunculara sahip iyi bir takım ama oyunu biz yönlendirmeliyiz. Kendi oyunumuzu oynamaya devam eder ve savunmamızı bir üst seviyeye taşırsak, galibiyet için yüksek şansımız olacak. Her top için savaşacağız" ifadelerini kullandı.