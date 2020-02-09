Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Elif Gören'in kim olduğu birçok kişinin sorguladığı ve merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Atletizm'de Türkiye Milli Takımı'nı temsil eden başarılı ismin hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşındadır? İşte biyografisi.

Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020 ünlüler takımı kadrosuna seçilmesinin ardından birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Atletizm'de Türkiye Milli Takımı'nı başarıyla temsil eden Elif Gören'in kariyeri merak ediliyor. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.