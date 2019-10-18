Elif Güneri: Mehmetçik’e armağan olsun

Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ikinci olan Elif Güneri, gümüş madalyasını, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e armağan etti. Milli sporcu Elif Güneri, “Rusya’da madalyanın ucundan tuttum ama nasip olmadı. Demek ki daha çok çalışmamız ve daha çok istememiz gerekiyormuş. Şimdi yapılacak olan diğer dünya şampiyonasına hazırlanacağım. Amacım şampiyonluk” diye konuştu.