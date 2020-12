Elif Güneri: Amacım dünya şampiyonu olmak

Elif Güneri, AA muhabirine, salgın sürecinin kendilerini çok etkilediğini, önlerindeki bütün uluslararası müsabakaların ertelendiğini söyledi.

Her an müsabakaya gidecekmiş gibi çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güneri, "Şu anda uluslararası herhangi bir müsabaka önümüzde görünmüyor ama biz her an müsabakaya gidecekmiş gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz çünkü hayallerimiz var. Hayallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Geçen sene dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olmuştum, şimdi dünya şampiyonluğu çok istiyorum." diye konuştu.

Güneri, çalışmalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Var gücümle pandemi de olsa dünya şampiyonasına hazırlanmaya çalışıyorum. Güzel haberler geliyor. Aşının bulunması bizi mutlu ediyor. Bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her gün düzenli olarak antrenman yapmaya çalışıyoruz. Dünya küresel bir salgınla savaşırken bizler de hayallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Dünya ikincisi oldum. Demek ki dünya şampiyonu olabilirim."

- "Performansımı yüksek tutmaya çalışıyorum"

Yaklaşık bir yıldır sportif faaliyetlere katılamadıklarına işaret eden Güneri, "Eksiklerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Amacım dünya şampiyonu olmak. Ülkeme o madalyayı getirmek istiyorum. Sosyal mesafeye dikkat ederek antrenman yapıyoruz. Boks sporu da olsa bire bir temastan kaçınıyoruz. Torbayla ve ağırlıkla antrenman yapıyoruz. Açık alanda antrenman yapıyoruz. Özellikle yazın kapalı alanlara hiç girmedik. Elimden geldiği kadar performansımı yüksek tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

