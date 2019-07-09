Napoli, uzun süredir peşinde olduğu Eljif Elmas transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İtalya basını, Makedon futbolcunun transferine dair önemli bir iddiada bulundu.

Sky Sports Italia'nın haberine göre Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı. İddiaya göre iki kulüp arasındaki anlaşma tamamlandı. Buna göre Napoli'nin Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin anlaşma sonrası Eljif Elmas'a Napoli ile görüşme izni verdiği belirtilirken oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile Napoli'nin kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

19 yaşındaki genç oyuncu 2017 yazında Rabotnicki'den 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.