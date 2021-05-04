Elif Ceren Çolak: Bu güveni boşa çıkarmadık

Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında sporla tanışan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Rusya’daki Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği performansla tarihi bir başarıya imza attı. Yurda dönen başarılı sporcu için Selçuklu Yunus Emre Spor Salonu’nda karşılama töreni düzenlendi.

Pandemi kuralları kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleşen törene, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, antrenörler, sporcular ve sporcunun anne ve babası katıldı.

Elif Ceren Çolak, şampiyonaya 5 ay boyunca 3 hafta Bolu’da kamp yaparak hazırlandıklarını ifade ederek, "Bir arada olmamız motivasyonumuzu çok artırdı. Böyle bir başarı bekliyorduk. Herkes bize çok güveniyordu. Onların güveni bizi daha çok motive etti. Bu güveni boşa çıkarmadık. Bu yılın sonunda dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da madalya hedefliyoruz. Ülkemize bu duyguyu yaşattığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Antrenör Şükrü Alp Arı ise Elif Ceren’in 2017’de 12 yaşında ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında finale kaldığını hatırlatarak, kendisini tebrik etti.

Anne Özlem Çolak da Ceren’in ilkokul birinci sınıftan beri bu sporu yaptığını vurgulayarak, "Sürekli bir koşuşturma halinde. Okul, spor, sürekli antrenmanlarda. En son 5-6 aydır çok yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Şampiyonada çok heyecanlandık. Ağlaya ağlaya seyrettim. Madalya alacağını biliyorduk. Çok çalıştılar, emek verdiler. Daha önce de başarılar almıştı ama bu başarısı ülkemiz için de bizim için de çok güzeldi." şeklinde görüş belirtti.

Baba Fatih Mehmet Çolak da çok gururlu olduklarını anlatarak, "En çok da çocuğumuzun sevindiğini görmek bizi duygulandırdı. Yıllarca süren çalışmaların ardından son 5-6 aydır yoğun kamp süreçlerinin sonucunda beklenen diyebileceğimiz dereceye ulaşıldı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu büyük bir başarı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş, trampolin branşında ilk madalyayı Elif’in getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir başarı. Yaz kış demeden senelerce emek veriliyor, alın teri dökülüyor. Elif kızımız hem sporculuğu ile hem saygı ve sevgisi ile örnek bir sporcuydu. Şimdi bu örneklerinin arasına madalyaları da koydu. İnanıyorum ki Elif, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda Konya’mızı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek. Şükrü hocamızı, ailesini ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkiye cimnastik sporunda her geçen gün gelişiyor. Eskiden yarışmalara katılmazdık. Şimdi gittiğimiz yarışmalardan madalya kaçırdığımıza üzülüyoruz. Tarihimizde 4 olimpiyat kotası aldık. Türkiye Cimnastik Federasyonu büyük bir ailedir. Bu aile el ele verdiğinde neler yapılabileceğini tüm ülkeye gösteriyor. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca sporcularımızla yakından ilgilenen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımı arz ediyorum.