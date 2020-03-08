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Fanatik Tv'de yepyeni bir program başladı! Her hafta spor magazin gündeminin inceleneceği FanZin programı Seçil Menteş'in sunumu, Esat Soydabircan ve Nihat Uzel'in yorumlarıyla Youtube'da üçüncü bölümüyle sizlerle! Vinicius JR ve Elif Aksu paylaşımından Podolski'nin gözleme açmasına, Survivor'da çıkan aşk dedikodularından Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta ve çocuklarıyla geçirdikleri eğlenceli vakite kadar her şey bu videoda!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.