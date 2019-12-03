Eleştirildi ama 23 bin 166 TL!

İspanya’da son şampiyon Barcelona, Atletico Madrid’i deplasmanda Lionel Messi’nin golüyle yendiği maç öncesi oyuncularının kıyafetiyle gündeme geldi. Madrid seyahatine sponsoru Tom Browne imzalı bir kıyafetle giden Barça’nın, farklı esprilere sebep olan spor takımında sadece ceketin 2 bin 740 Euro, pantolonun ise 910 Euro olduğu öğrenildi.

Ayrıca İspanyol basınında eleştirilen kıyafetin yanı sıra Barça’nın, daha önce basketbol takımı LA Lakers’ın süperstarı LeBron James’in de giydiği Tom Browne’un kısa pantolonlu tasarımını reddettiği belirtildi.