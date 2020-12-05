Elba Rashani Türk Kulüpleri’nin radarında

Norveç Ligi’nde dikkatleri üzerine çeken Elba Rashani Türk takımlarının da radarına girdi. Kosova Milli Takımı’nda da forma giyen sol açık 27 yaşındaki Rashani’nin de Türkiye’de forma giymek istediği öğrenildi.

Milli futbolcunun Türkiye temsilcisi Dr. Erkut Söğüt bir kaç takımla görüşmelerinin olduğunu söylerken “Rashani’yi bir çok kulüp yakın takibe aldı, scoutlar maçlarını izliyor. Yetenekli bir futbolcu, iki kanatta da görev yapabiliyor. Türkiye’den oyuncumuzla ilgili bilgi alan oldu, hem Süper Lig hem de Birinci Lig’den talipleri var. Ocak ayı transfer döneminde somut adımlar atacağız” şeklinde konuştu.