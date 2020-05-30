Elba Rashani kimdir? Elba Rashani kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Vedat Muriç, Sarı Lacivertli ekibe Kosova Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Elba Rashani’yi tavsiye etti. Muriç, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe’ye kolayca uyum sağlayıp, önemli katkı vereceği görüşünde. Rashani’nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması, çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Rashani’nin kariyerini araştırmaya başladı.

9 Mayıs 1993 yılında İsveç'te dünyaya gelen Elbasan Rashani, Odds BK'da başladı. 2010-2011 sezonunda A takıma yükselen Rashani, ilk sezonunda 17 maçta görev alırken skora katkı veremedi. Bir sonraki sezon 16 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 1 gol kaydetti. Genç yaşında formayı kapan ve takımının önemli isimleri arasına giren Rashani, 2012-2013 sezonunda 24 maçta 4 gol, 2013-2014 sezonunda ise 16 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

2014 yılında Danimarka ekibi Bröndby IF, Rashani'yi 720 bin Euro karşılığında renklerine bağladı. Danimarka'da iki sezon geçiren Rashani, istenilen performansı sergileyemedi. 2 sezonda toplam 35 maça çıktı, 7 gol kaydetti. Danimarka serüveni istediği gibi gitmeyen Rashani, 2016 yılının Ocak ayında Norveç'e döndü ve Rosenborg'a kiralandı. Norveç ekibinde 30 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 4 gol, 5 asist kaydetti.

2017'de Odds'a dönen Rashani'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Profesyonel kariyerinde 218 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 550 bin Euro.

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen, hücumun her bölgesinde görev alabilen Rashani, Kosova Milli Takımı ile çıktığı 9 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.