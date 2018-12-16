Elaziz Belediyespor’un kamp tercihi Antalya

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk yarının son hafta maçında Karşıyaka’ya konuk olan ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Elaziz Belediyespor’da ara dönem kamp programı belli oldu. Karşıyaka maçı sonrası 6 günlük izne ayrılan Elaziz Belediyespor, 20 Aralık Perşembe günü Elazığ’da toplanacak ve 31 Aralık’a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Daha sonra İki gün izin yapacak olan Kırmızı-Lacivertliler, İkinci etap çalışmalarına ise Antalya’da start verecek. Elaziz Belediyespor’da 2. yarı hazırlıkları 21 Ocak’ta yapılacak olan son antrenmanla tamamlanacak. Kampın ardından TFF 3. Lig 2. Grup’un 18. Haftası’nda Kemerspor 2003’le karşı karşıya gelecek olan Elaziz Belediyespor, bu müsabakanın ardından Elazığ’a dönecek.

İHA