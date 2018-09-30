Elaziz Belediyespor - Altındağ Belediyespor maç sonucu: 2-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 5'inci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

19’uncu dakikada konuk ekip Altındağ Belediyespor adına gelişen atakta, sağdan yapılan ortayı Cenk elle kesince orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Burhanettin takımını 1-0 öne geçirdi.

29’uncu dakikada yine konuk ekibin geliştirdiği atakta, sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi takip eden Tugay'ın kafa şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

63’üncü dakikada Elaziz Belediyespor'un geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yapılan ortaya, Altınordu Belediyesporlu futbolcular elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Ali topu ağlara gönderdi: 1-2.

90’ıncı dakikada sol kanattan Elaziz Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta kaleci Engin topu ceza sahası içindeki Burak’a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor ile Altındağ Belediyespor 2-2 berabere kaldı.