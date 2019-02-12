Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 22. haftada Gençlerbirliği’yle karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı takım zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Yardımcı antrenörler İlhan Aydın ve Muammer Sürmeli yönetimindeki çalışmalara tüm futbolcular katılırken, Dersim Şahan Kaynak ile Ahmet Burak Solakel yürüyüş yaptı.

Öte yandan kulübün prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Erhan Altın’ın Elazığ’a geldiği ve her hangi bir pürüz çıkmaması halinde yarından itibaren takımın başına geçeceği öğrenildi.

İlhan Aydın: "3 puanı alıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz"

Takımla ilgili bilgi veren Elazığspor Yardımcı Antrenörü İlhan Aydın, “Biz öncelikle Balıkesir’e giderken puan ve puanlar için gitmiştik. Hedefimiz o doğrultudaydı. Maalesef son dakikalarda basit bir hatadan dolayı 2-1 mağlup duruma düşünce hücum bölgesini biraz daha zenginleştirmek adına biraz daha hücum organizasyonları yaptık. Fakat hücuma çıkarken top kayıpları maçın kaderini belirledi. Maalesef 90+2'de yediğimiz golle 3-1 mağlup olduk. Pazartesiden itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlandık. Bugün iki idmanımız var. İkinci idmanımıza devam ediyoruz. İnşallah cuma günü takımımızın 3 puan alması için elimizden ne geliyorsa o doğrultuda çalışıyoruz. 3 puanı alıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz” dedi.

“Takım yüzde 100 hazır diyemeyiz”

Takımın yüzde 100 hazır olmadığını vurgulayan Aydın, “Siz de biliyorsunuz bunlar hazırlık dönemi geçirmemiş arkadaşlarımız. Mesela Şahan diye bir arkadaşımız vardı, Malatyaspor’dan gelen tam hazır olduğu halde üst adalesinde bir yırtık oldu. Bu hafta kadroya alamadık. Yani bunun gibi futbolcu arkadaşlarımız var. Biz fazla yüklenmek de istemiyoruz. Yüklendiğimizde o arkadaşımızın sakatlığına neden olmamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah sakatlığımız falan olmaz. Mevcut kadromuzla iyi bir on bir çıkartıp Gençlerbirliği maçından 3 puan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadroyu yeni hocamız belirleyecek”

Takımın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Erhan Altın’ın Elazığ’a geldiğini söyleyen Aydın, “Yeni hocamızla akşam oturup konuşacağız. Artık kararı kendisi verecek. Bundan sonraki süreçte de artık nasıl bir Elazığspor izleriz onu da hep beraber göreceğiz. Zaten Elazığspor’da hazır olan futbolcuları oynatmaya çalışıyoruz biz. Bir haftadır da burada en iyi kadroyu çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim de Giresunspor maçında almış olduğumuz puan bizi biraz daha mutlu etmişti. Çünkü iyi top oynanmıştı. O takımı bozmadan aynı şekilde Balıkesir’e gittik. Balıkesir’de de aynı şekil devam ediyorduk. Maalesef işte hücuma çıkarken top kayıpları dediğim gibi maçın sonucunu belirleyebiliyor. Üzgünüz tabi. Neticede bu hafta bunun acısını çıkarmak istiyoruz. Gençlerbirliği de 4 haftadır mağlup gidiyor. Onlar da düşüşte. Bizim de bir sıkıntılı sürecimiz var. Elazığspor büyük camia. Bu maçtan da mutlaka alnının akıyla çıkmak isteyecektir. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA