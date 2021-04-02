Misli.com. 2.Lig kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Tetiş Yapı Elazığspor, 10 haftalık galibiyet özlemine mucizevi bir şekilde son verdi. Bordo-Beyazlılar iki kez geriye düştükleri Pazarspor deplasmanında 90+5 ve 90+7'de attıkları gollerle kazandılar. Sezonun ilk yarısında Karadeniz ekibini çalıştıran Elazığspor'un hocası Cafer Aydın, Doğu ekibinde çıktığı 6. maçta ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Gakgoşlar bu sonuçla sezonun son 7 haftasına girilirken düşme hattına en yakın takım olan Kastamonu ile farkı 5’e indirdi, sonuna kadar direneceğini gösterdi.