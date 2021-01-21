Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini feshetti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan TY Elazığspor’da sıkıntılar bitmiyor. 6 futbolcusu alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan bordo-beyazlı ekipte sözleşmesini fesheden son isim de stoper Yiğitcan Erdoğan oldu. Tecrübeli oyuncu, sözleşmesini feshederek serbest kaldı.

Yiğitcan’a Misli.com 2. Lig ekiplerinden teklifler olduğu ve yakın dönemde bir takıma imza atacağı öğrenildi. 37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Elazığspor ile daha önce yollarını ayıran futbolculardan Murat Ceylan Erbaaspor, Onur Alsu 68 Aksaray Belediyespor, Ahmet Doğan Sivas Belediyespor, Tufan Kelleci Serik Belediyespor ve Ömer Yıldız Vanspor FK ile anlaşmıştı.

İHA