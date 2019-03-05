Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen törenle teknik direktör Serhat Gülpınar sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Törene, Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Serhat Gülpınar katıldı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu ifade eden Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, "Kararımızı Serhat hocadan yana verdik. Afyonspor’u 1'inci Lig'e çıkardı. Hocadan sonra Afyonspor da biraz tökezledi. Türkiye’de Abdullah Avcı hocamızın yardımcılığını yapmış. Kariyeri pırıl pırıl bir hocamız. Gerçekten pozitif enerjiyi aldık. İnanıyoruz burada sırt sırta vererek oyuncularımızı derleyeceğiz, toparlayacağız, takımımızı ligde tutma adına bir adımdır bu. Oyuncularımızdan da o pozitif enerjiyi aldım. Elazığsporumuzu bu ligde tutmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Hocamızla sezon sonuna kadar anlaşma yaptık. Kalırız, düşeriz kısmet. Sezon sonunda tekrar hocamızla oturup bunun değerlendirmesini yapacağız inşallah" dedi.

Elazığspor’un 10 maçının olduğunu belirten teknik direktör Serhat Gülpınar ise "Elazığspor hem şehir, hem camia olarak Süper Lig'i hak ediyor. Biz 4 maç önce görüşmüştük normalde. O zaman olmadı, nasip bugüneymiş. Keşke o zaman olsaydı. Yetenek anlamında, futbolculuk anlamında üst düzey bir kaliteye sahibiz ama fiziksel anlamda bazı eksiklerimiz var. Onu da zamanımız az olduğu için geliştirme şansımız yok açıkçası" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gülpınar, kendisini sezon sonuna kadar Elazığsporlu yapan sözleşmeye imza attı.