Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Teknik Direktör Erhan Altın’la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Erhan Altın ile sezon sona kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Erhan Altın'a hoş geldin der, başarılar dileriz. Yeni Teknik Direktörümüz Erhan Altın'ın yardımcılıklarını Harun Özcan Çakmak, Saffet İşler, Necati Uzun (Kaleci Antrenörü), Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın yapacaktır” denildi.

Teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Çanspor’da başlayan 63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Kocaelispor, Denizlispor, Giresunspor, Samsunspor, Göztepe, Alanyaspor ve son olarak Şanlıurfaspor’da görev aldı.