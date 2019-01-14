Elazığspor’a destek: Bütün dosyalarını üstlenmeye hazırız

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, basın toplantısı düzenledi. Elazığ Adliyesi’nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Yentür, arzu edildiği takdirde Elazığspor’un bütün dosyalarını baro olarak almak istediklerini söyledi.

52 yıllık Elazığspor’un zor günler geçirdiğini anımsatan Başkan Yentür, “Kapanmanın eşiğine gelen, çözüm önerilerinin çözüm elde edemediği bu zor dönemde Elazığ Barosu olarak hukuki anlamda her konuda, kulübümüzün yanında olduğumuzu Elazığ kamuoyunun bilmesini istiyoruz.Kapanma çözüm değildir. Şehrin paydaşları ile her türlü lobi faaliyetinde katkı sunmaya hazırız. Ortak paydamız olan Elazığspor’un siyasete alet edilmeden, herkesin taşın altına elini koyarak Elazığspor’u ayakta tutmamız gerekir. Elazığspor’da ciddi bir tüzük eksikliğinin olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuda bütün çalışmalara Elazığ Barosu olarak katılmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.Arzu edildiği takdirde Elazığsporumuz’un bütün dosyalarına baro olarak devralmaya, hukuki yardımda bulunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İHA