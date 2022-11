Elazığspor-Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 2-2

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’u 2-2 berabere kaldı.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Ömer Şivka xx, Ozan Bekar xx, Cemal Can Çakır xx

Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Hasan Ekici xx, Hakkı İsmet Şimşek xx, Mesut Saray xx (Cafer dk. 65 x), Salih Polatdemir xx (Cihan dk. 65 x), Fırat Ergün xx, Eray Berk Yıldız xx, Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx, Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx (Abdullah dk. 81 ?)

Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan xx, Rahmi Can Karadaş xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Alican dk. 74 xx), Orhan Evci xx, Gökay İravul xx (Ali Kılıç dk. 74 xx), Ali Kucik x (Özgür Can dk. 56 xxx), Baran Sarka xx, Ömer Yıldırım x (Kadir Kaan dk. 64 x), Kerem Can Akyüz xx, Onur Öztonga xx, Dilaver Güçlü x (Batuhan Nihat dk. 56 x)

Goller: Ömer Faruk (dk. 46 ve 59-pen.) (ES Elazığspor), Özgür Can (dk. 90+3-pen. ve 90+6) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Hakkı İsmet, Salih, Hasan, Fırat, Muhammet Ensar (ES Elazığspor), Ömer, Kerem Can, Onur, Özgür Can, Ali (Nevşehir Belediyespor)