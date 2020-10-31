Elazığspor - Eyüpspor maç sonucu: 2-3

Eflatun Sarılı Eyüpspor, Elazığspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 2. yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Mert Türk xx, Gökhan Coşar xx

Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Murat Ceylan xx (Cihan Canpolat dk. 63 x), Kadir Bekmezci xx (Cihan Aslan dk. 90 ?), Ömer Yıldız xxx, Selim Enes Özeren xx, Cengizhan Akgün xx (Eren dk. 63 x), Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx, İzzet Topatar xxx (Salih dk. 84 ?)

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Yasin Yener x (Taşkın dk. 46 x), Mikail Okyar xx (Murat dk. 83 ?), Sadık Baş xx (Muhammet dk. 90 ?), Muhammed Akarslan xx, Okan Baydemir x (Onur dk. 46 x), Taha Can Velioğlu xx, Artun Akçakın x (Taha dk. 46 xxx), Kemal Tokak xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx

Goller: Ömer (dk. 4), İzzet (dk. 45+3) (Elazığspor), Taha (dk. 54), Mikail (dk. 62), Murat (dk. 85) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Cengizhan, Onur, Cihan Canpolat, Tufan, Ahmet Doğan (Elazığspor), Emrullah (Eyüpspor)

İHA