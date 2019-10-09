Elazığspor, alınan forma sayısını açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi B.Elazığspor kulübü, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan forma kampanyası için 04 Eylül 2019 tarihi itibariyle taahhütlerini yerine getiren kişi, kurum ve kuruluşların listesini açıkladı. Forma satış kampanyasının düzenlendiği gün 40 Bin 058 olan forma satış rakımı için şu ana kadar toplam 93 kişi, kurum veya kuruluş ödeme gerçekleştirdi. Toplamda 6 bin 736 adet formadan Bordo-Beyazlı kulübün kasasına 673 bin 679 Lira 65 kuruş girdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; “ TamZamanıŞimdi forma kampanyamıza destek veren Elazığspor sevdalılarına teşekkür ederiz” denildi. Ayrıca bordo-beyazlı ekip, her hafta Cuma günü mesai bitiminin ardından listenin güncelleneceğini duyurdu.