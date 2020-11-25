ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyesi kadın hentbol takımı, Süper Lig'in erteleme maçında, deplasmanda karşılaştığı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 33-21 yendi.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 6'ncı hafta erteleme maçında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'yle karşılaştı. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Arif Ilkım ve Cemal Eyinç hakem ikilisi yönetti. Paşanın Melekleri, Elazığ deplasmanında ilk yarıyı 13-11 önde kapattı. Beyzanur Türkyılmaz'ın 10 golle yıldızlaştığı maçtan Muratpaşa, 33-21 galip ayrıldı. Paşanın Melekleri, Elazığ galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltti.
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