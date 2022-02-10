TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK ara transfer döneminde kadrosuna 7 takviye yaptı. Sezonun ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste aldığı 3 yenilgiyle puantajda 12. sıraya gerileyen ve teknik direktör Metin Akpunar’la yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, koltuğu eski çalıştırıcısı Ender Çınar’a teslim etti.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren HD Elazığ Karakoçan FK, kadrosunu 7 yeni futbolcuyla güçlendirirken, 6 isimle de yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Gümüşhanespor’dan Abdullah Kasap, İskendersunspor’dan Ferhat Çoban, İstanbulspor’dan İbrahim Kaya, Esenler Erokspor’dan Kadir Taşoğlu, Elazığspor’dan Murathan Özen, Siirt İl Özel İdarespor’dan Okan Salmaz ve Isparta 32 Spor’dan Seyid Ahmet Han’ı kadrosuna katarken, Hüseyin Fıstıkcı’yı Büyükçekmece Tepecikspor’a bonservisiyle, Ahmet Fatih Uzun’u ise Karaman Belediyespor’a kiralık olarak gönderdi.

Mavi-beyazlılar Furkan Yiğit, Ömer Buğdaycı, Ramazan Eraslan ve Oğuzhan Kandemir’le sezonun ilk yarısı biter bitmez yollarını ayırmıştı. (İHA)