Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor maç sonucu: 2-4

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor’a 4-2 mağlup oldu.

02 Kasım 2020, Pazartesi 01:17 Son Güncelleme:
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Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor maç sonucu: 2-4

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor’a 4-2 mağlup oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Emre Bulut xx, Ersin Erbay xx, Fatih Deveci xx

Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, İsmail Sevindi xx (Batın dk. 68 x), Burak Özbakır xx, Barış Çiçek x (Yaşar Kaan dk. 46 x), Mehmet Eksik xx, Emirhan Çakır xxx (Hüseyin dk. 68 x), Kaan Güdü x (Barış dk. 46 xxx), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay x (Furkan dk. 46 x), Semih Ekmen xx, Burak Kavlak xx

Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir xx, Mustafa Acar xx, Adem Aydın xxx (Muammer dk. 90 ?), Eşref Koçak xx (Ozan dk. 68 x), Raşit Sevindir xx (Kerem Can dk. 90 ?), Eren Görür xxx (Bartu dk. 86 xx), Emre Karadağ xx, Ali Sabuncu xx (Arda dk. 90 ?), Mehmet Demirözü xx, Cömert Kandemir xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx

Goller: Emirhan (dk. 41), Barış Kazer (dk. 89) (Elazığ Karakoçan), Eren (dk. 25 ve 34 pen.), Adem (dk. 85), Bartu (dk. 90) (Şile Yıldızspor)

Sarı Kartlar: Fatih, Furkan, Ferhat (Elazığ Karakoçan), Mehmet, Eren, Raşit (Şile Yıldızspor)

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