Elazığ Karakoçan FK, sezona 11. sırada nokta koydu

TFF 3. Lig 2. Grup dün oynanan 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Son hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor’la deplasmanda karşılaşan HD Elazığ Karakoçan FK, rakibine 90+5. dakikada yediği golle 2-1 yenildi ve sezona 43 puanla 11. sırada nokta koydu.

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen mavi-beyazlılar, toplamda çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve 13 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Rakip filelere 40 gol bırakan HD Elazığ Karakoçan FK, kalesinde ise 36 gole engel olamadı. Karakoçlar yeni sezonda da mücadelesine TFF 3. Lig’de devam edecek. (İHA)